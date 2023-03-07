Путин заискивает перед сыном Кадырова Орест Сохар, «Орестократия»

7.03.2023, 12:44

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Распад Российской Федерации уже начался?

В Чечне лепится скелет господствующей династии Кадыровых: абсолютная власть в республике, похоже, будет монархически передаваться по наследству. Показательно, как просто сам Кадыров употребляет верховного главнокомандующего в собственных интересах… Даже если они противоречат позиции Кремля.

С сыном Кадырова встретился бункерный. На фоне слухов об отравлении\болезни самого «вожака» Чечни, этот детский сад выглядел как благословение фюрера на транзит власти от отца к сыну. Так же, в свое время в путинском кабинете власть от отца перенял и сам Рамзан.

Вот два аргумента в пользу версии о транзите:

Распухшее тело правителя Чечни сейчас таскают по самым крутым врачам мира, конспирологи предполагают, что его отравили свои же. Недругов у террориста среди земляков немало, и самым большим считается депутат Госдумы Адам Делимханов.

Сын внезапно женился в 17 лет. По чеченским устоям, его можно считать взрослым мужчиной. Срочно требуется признанный наследник, чтобы другие тейпы не отобрали власть.

Парламент Чечни признал одутловатого правителя «отцом народа». Родственники «отца» массово назначаются на разные посты, иногда кажется, что должности получают даже нерожденные.

Закрепление власти за отдельным кланом – важная основа для восстановления независимой Ичкерии… правда, кадыровского разлива.

«Кадыровцы» создают ЧВК, оттащили своих «тик-токеров» с фронта.

Бункерный понимает последствия «кадыризации» Чечни, но не способен удержать «тик-токеров» в правовом поле. Напротив, Путин лично благословляет республику на сепаратистское укрепление.

Позиция фюрера здесь и привлекает больше внимания. Говнокомандующий готов меряться силами со всем НАТО, но не способен унять вожака одного из этнических кланов. В результате Кремль делегирует часть своей власти бандитской группировке, демонстрируя слабость.

Это только начало. Не бесполезно, все чаще ботоксный говорит о распаде федерации. Ой, не зря…

Орест Сохар, «Орестократия»

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