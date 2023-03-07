закрыть
7 марта 2023, вторник, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Пусть уберет всю квартиру, а я отдохну в сауне с девчонками»

17
  • 7.03.2023, 12:53
  • 5,046
«Пусть уберет всю квартиру, а я отдохну в сауне с девчонками»

Белоруски рассказали, каких подарков ожидают на 8 марта.

EX-PRESS.BY узнал, каким подаркам на 8 Марта были бы рады девушки и женщины из Борисова и Жодино. Журналисты спросили белорусок, каких подарков они ожидают в праздничный день.

Вот краткий список из 13 желаний, чего хотят женщины:

— Хороший фен-утюжок, спа процедура, поход к косметологу.

— Провести день с мужем в спа.

— Мини-путешествие.

— Пошив платья.

— Сертификаты.

— Завтрак в кафе, цветы, массаж всего тела, а в конце дня театр или концерт.

— Вкусный и изысканный ужин в ресторане.

— Дорогой и крутой блендер для смузи! И внимание, конечно!

— День в спа без детей.

— Клининг! Пусть уберут всю квартиру, а я отдохну в сауне или в кафе с девчонками.

— Предложение выйти замуж.

— Диски.

— Окончание войны!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников
Здесь был Вася
Здесь был Вася Ирина Халип
Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов