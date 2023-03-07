«Пусть уберет всю квартиру, а я отдохну в сауне с девчонками»17
- 7.03.2023, 12:53
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Белоруски рассказали, каких подарков ожидают на 8 марта.
EX-PRESS.BY узнал, каким подаркам на 8 Марта были бы рады девушки и женщины из Борисова и Жодино. Журналисты спросили белорусок, каких подарков они ожидают в праздничный день.
Вот краткий список из 13 желаний, чего хотят женщины:
— Хороший фен-утюжок, спа процедура, поход к косметологу.
— Провести день с мужем в спа.
— Мини-путешествие.
— Пошив платья.
— Сертификаты.
— Завтрак в кафе, цветы, массаж всего тела, а в конце дня театр или концерт.
— Вкусный и изысканный ужин в ресторане.
— Дорогой и крутой блендер для смузи! И внимание, конечно!
— День в спа без детей.
— Клининг! Пусть уберут всю квартиру, а я отдохну в сауне или в кафе с девчонками.
— Предложение выйти замуж.
— Диски.
— Окончание войны!