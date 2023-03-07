Рогозин, Соловьев и не только: как украинская земля «горит» под ногами топовых оккупантов 3 7.03.2023, 12:54

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Закон кармы в действии.

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев попал под обстрел ВСУ в Угледаре. При этом он подозревает, что информацию о перемещении его съемочной команды по территории оккупированного региона украинской стороне могли предварительно передать.

Это не первый случай, когда российских пропагандистов и топ-чиновников «настигает карма» в Украине. Сайт Charter97.org вспоминает самые громкие случаи, когда под ногами известных оккупантов «горела земля».

Под обстрел украинской артиллерии на Каховской ГЭС 19 июля попал замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

Там топовый российский чиновник встречался с представителями оккупированных регионов. Когда совещание закончилось, а его участники стали разъезжаться, ВСУ нанесли удар по ГЭС — предположительно, тремя ракетами.

«Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях», — рассказывал один из российских военкоров.

Еще один российский пропагандист Семен Пегов, связанный с российской военной разведкой, также чуть не погиб в Украине.

Съездив на «передовую» с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным, 24 октября Пегов отправился в батальон «Сомали». Под Донецком он задел мину «Лепесток» (ПФМ-1) и был ранен.

СМИ сообщали, что «военкор» получил открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.

Едва не погиб в Украине и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 22 декабря он решил отметить свой день рождения в ресторане одной из гостиниц Донецка. Здание накрыл удар украинской артиллерии. СМИ сообщили о двух погибших из компании Рогозина. Сам экс-глава «Роскосмоса» был контужен и получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Нелепое ранение породило множество насмешек над Рогозиным.

Российский националист и пропагандист Игорь Мангушев, получивший известность после циничного выступления на сцене с черепом украинского бойца «Азова», был расстрелян неизвестными в Кадиевке.

Его доставили в горбольницу Стаханова с пулевым ранением головы. Также была обнаружена машина «Берега» с пулевыми отверстиями».

Со слов врачей, оккупанту выстрелили в затылок с близкого расстояния сверху под углом 45 градусов. Пуля застряла в мозгу. Через некоторое время он скончался.

Украинские блогеры и СМИ выдвигали две версии: либо Мангушева застрелили кадыровцы, либо «вагнеровцы».

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