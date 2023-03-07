Плаксы геополитики 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.03.2023, 13:13

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Куда делось надувание щек о «величии» России?

Российское посольство в Вашингтоне выступило сегодня со сжимающей сердце жалобой.

Оказывается, контакты посла Анатолия Антонова с Госдепартаментом «являются единичными», его отказываются принимать или «перенаправляют к чиновникам невысокого уровня». Кроме того, «были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела…»

Эти позорные, жалостливые, как бы даже поскуливающие заявления, находятся в несоответствии с надуванием щек в Москве о величии России, борьбе с «неоколониализмом», невероятном влиянии нашей страны в Африке, званием «королей бензоколонки» при заправке топливом Китая и Индии. Если использовать дивный глагол великого геополитика: «Что вы там шакалите у стен Госдепа?»

Кроме того, что же такого ценного посол Анатолий Антонов желает сообщить Соединенным Штатам? Не сомневаемся, что если бы он передал в Госдепартамент, что принято решение завершить спецоперацию и вывести войска из Украины, он был бы немедленно принят на самом высоком уровне.

А выслушивать то, что Захарова пишет в своих пресс-релизах, кому интересно? Будет что-то серьезное – приходите. Пока же съешьте шоколадную конфету, запейте чаем, посмотрите программу Соловьева. Успокойтесь.

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