Установлена личность бойца ВСУ, расстрелянного после слов «Слава Украине!» 7 7.03.2023, 13:36

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Воину был 41 год.

В понедельник, 6 марта, Украину и весь мир потрясло видео казни оккупантами безоружного украинского военного. Военные преступники РФ выстрелили в защитника из-за его слов «Слава Украине!».

По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тимофей Николаевич Шадура. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Воин родился 7 января 1982 года, ему был 41 год.

Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.

Сейчас тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

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