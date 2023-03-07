«По прописанному сценарию»: военный эксперт рассказал о бегстве россиян на ключевом направлении 2 7.03.2023, 13:50

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В скором времени Минобороны РФ примет «непростое» решение.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что рано или поздно, но высшему российскому военному командованию придется отдать приказ об отступлении с левого берега Херсонской области.

Одна из главных причин – ВСУ постоянно обстреливают врага на левом берегу, а у него нет ресурсов, чтобы восполнить потери в живой силе и военной технике.

Об этом он написал в посте на своей странице в Telegram-канале.

При этом сообщил, что сейчас оккупанты заняты тем, чтобы как можно быстрее взять Бахмут. Оккупанты практически не атакуют позиции ВСУ на правом берегу, а только обстреливают гражданское население Херсонщины и критическую инфраструктуру.

При этом вражеские войска на этом направлении имеют плохое вооружение и экипировку, чем те, кто воюет на Донбассе. При этом украинская артиллерия продолжает уничтожать склады с боеприпасами врага, а также военную технику и плавсредства.

Уже два месяца оккупанты на левом берегу Херсонщины не получают подкрепление, но при этом ежедневно несут потери. Коваленко заявил, что сейчас мы наблюдаем картину лета 2022 года, когда в схожей ситуации были оккупанты на правом берегу.

В конечном итоге Суровикин принял решение бежать на левый берег, подальше от РСЗО ВСУ.

Эксперт уверен, что в конечном итоге российское командование примет очередное «непростое» решение и уведет свои войска с территории Херсонской области. В ноябре 2022 года ВСУ освободили от оккупантов весь правый берег Херсонской области.

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