Южный кринж или эффект Бахмута 1 Александр Коваленко

7.03.2023, 14:03

1,342

Александр Коваленко

Максимум еще будет впереди.

Без малого месяц назад я, рассматривая риски «большого» наступления РОВ отмечал, что наименее боеспособная группировка оккупантов размещена в Запорожской области.

Это было обусловлено тем, что более 30 БТГр имели жуткую комплектацию.

В частности, комплектация подразделений по л/с в среднем 70%. Комплектация техникой составляла:

Танки – худший показатель во всей зоне БД, менее 40%.

ББМ – менее 50%.

Артиллерия – 50% при ежесуточном дефиците БК.

То есть, группировка, мягко говоря, не совсем боеспособная.

Что же, прошел месяц… думаете ситуация изменилась? Абсолютно. Никакого качественного улучшения положения. Даже те подразделения, которые сейчас скапливаются в районе Пятихатки, Роботино и Новопокровки, явно для рывка на Орехов, имеют нехватку по комплектации подразделений до 50%!

Группировка на левом берегу Херсонщины, в первом эшелоне до 25 БТГр, еще более худшие показатели комплектации:

танки – не более 60 вместо 275

ББМ не более 250 вместо 825

ствольная артиллерия – 65 вместо 300

РСЗО около 30 вместо 300

Собственно, 10% от общей штатной комплектации подразделений по РСЗО? Серьезно? Кажется, что это какой-то дикий кринж, в который с трудом верится. Не настолько же все плохо у «второй» армии в мире… или? «Или» или «не или», но ситуацию следует рассматривать комплексно.

Собственно, за месяц ситуация не улучшилась с комплектацией и причиной тому, как ни странно, Бахмут. Ведь, на сегодняшний день, основная масса техники, которую в зону БД отправляют для компенсации потерь и восстановления боеспособности подразделений идет именно на Бахмут.

С учетом нынешних возможностей по компенсации потерь в технике у РОВ, закрыть, даже не все, а часть потребностей, возможность есть только для подразделений в районе Бахмута. А, что остальные? А остальные довольствуются остатками и то не всегда, что лишь подчеркивает факт дефицита.

Это можно называть эффектом Бахмута. Когда всего-навсего один город, бои за который ведутся уже девятый месяц, влияет на ситуацию во всей зоне боевых действий, влияет на ситуацию на десятках тысячах квадратных километров.

Но еще не максимум от эффекта Бахмута. Максимум нас ждет впереди.

Александр Коваленко, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».