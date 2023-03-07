От имени «Евроопта» стали действовать мошенники 7.03.2023, 14:05

Как не попасть на их удочку.

Белорусская торговая сеть «Евроопт» предупреждает о новой схеме мошенничества. Об этом сообщает Instagram сети.

Неизвестные рассылают сообщения в мессенджерах и предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит приз.

«Подобная акция не проводится в сети «Евроопт». Если вы получили сообщение сомнительного характера, убедительно просим вас: не переходить по указанной в сообщении ссылке, пожаловаться на публикацию или сообщении уведомить нас о действии мошенников в личных сообщениях на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях», – говорится в сообщении торговой сети.

В информации не сказано, как именно эти мошенники получают средства от своих жертв, но, как правило, киберпреступников интересуют личные данные пользователя, которые он либо сам оставляет, как раз заполняя различные анкеты, либо виртуальные жулики их крадут, когда человек переходит по ссылке.

В любом случае есть большая вероятность потерять свои деньги.

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