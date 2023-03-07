Вертолету из кортежа Медведева оторвало хвост 7.03.2023, 14:12

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Авария произошла во время визита замголавы Совбеза РФ на Белоярскую АЭС.

У вертолета Ми-8, который принадлежит к кортежу заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, оторвало хвостовой винт. Вертолет задел дорожный знак во время посадки на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области.

О происшествии сообщили 7 марта российские СМИ (в частности, информационный портал E1.RU) со ссылкой на собственные источники. По их информации, авиапроисшествие с вертолетом Медведева произошло во время визита политика на Белоярскую АЭС на Свердловщине в начале марта. В сети также обнародована серия фото с места инцидента.

A Mi-8 helicopter reportedly related to Medvedev’s motorcade, had its tail rotor torn off. Helicopter hit a road sign while landing at the Beloyarsk nuclear power plant. - Russian media pic.twitter.com/KRIwlkRtqQ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 7, 2023

Как отмечают журналисты, Дмитрий Медведев приезжал на Белоярскую АЭС 2 марта. По данным E1.RU, вертолет Ми-8 при посадке задел дорожный знак, в результате чего у него оторвало рулевой винт. Опубликованы фотографии машины, которые, как утверждают, сделаны на месте происшествия.

Одиозный российский политик при посещении атомной электростанции побывал на производственной площадке и в отделении энергоблока №4, где ознакомился с особенностями реакторов на быстрых нейтронах. Он также провел совещание, посвященное «развитию атомной отрасли» в РФ.

Жители города Заречное, рядом с которым расположена АЭС, рассказали, что поврежденный вертолет еще 4 марта стоял перед четвертым блоком электростанции. Примечательно, что с территории станции Медведев возвращался уже в автомобильном кортеже.

В свою очередь, представители Белоярской АЭС не стали публично комментировать инцидент. «Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Это кто вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся. Все вопросы по этому поводу адресуйте военным», – заявил E1.RU руководитель управления информации и общественных связей АЭС Андрей Яшин.

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