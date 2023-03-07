В Минске дорожает проезд в маршрутках 7.03.2023, 14:24

Перевозчик объяснил причины.

Порталу Blizko.by стало известно, что с 6 марта проезд в минской маршрутке №1064 подорожает до 2,5 р., а в №1547 с 10 марта — до 2 р. Журналисты узнали у перевозчика, в чем причины подорожания стоимости проезда и кто регулирует потолок цен.

Минчанин Кирилл периодически пользуется услугами двух перевозчиков, так как у них схожие маршруты:

• №1064 ДС «Серова» — МВЦ «Экспобел».

• №1547 «Железнодорожная станция Колодищи» — Корженевского.

— Есть решение Мингорисполкома, в котором написано, что стоимость проезда в маршрутных такси устанавливает сам перевозчик, — сообщили в «Столичном транспорте и связи».

В свою очередь перевозчик маршрута №1547 рассказал, от чего зависит стоимость проезда:

— На 10 копеек увеличится цена проезда, потому что повышается стоимость прохождения медкомиссии для водителей, повышается стоимость аренды и налог на труд, увеличился курс доллара, растет стоимость запчастей.

«Никто не регулирует потолок цен на проезд в маршрутках»

— Перевозчик имеет право самостоятельно регулировать стоимость проезда. Мы никому не должны говорить об этом, ни перед кем не должны отчитываться. Чем выше спрос, тем может быть дороже проезд.

«Перевозчик может устанавливать любой ценник, даже 10 рублей за билет»

— Но всегда держим самые низкие цены. К примеру, маршрутка №1064 с сегодняшнего дня продает билеты за 2,5 р. Сразу на 0,50 копеек увеличили. Но мы какие-то затраты в большей мере берем на себя и стараемся сильно не поднимать стоимость проезда, поэтому у нас самая низкая цена по Минску.

10 марта у нас стоимость проезда по маршруту будет стоить 2 р., а если вы будете ехать от конечной Корженевского до конечной станции «Колодищи», то — 2,5 р.

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