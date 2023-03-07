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Новый Porsche станет самым быстрым гибридным авто

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  • 7.03.2023, 14:40
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Новый Porsche станет самым быстрым гибридным авто

Компания совершила «маленькую революцию».

Новый Porsche 911 GT2 RS получит гибридную установку мощностью свыше 700 л. с. Он станет самой быстрой версией модели за всю ее историю.

В линейке Porsche 911 все-таки появится гибрид. Электрифицированную силовую установку получит флагманский заряженный вариант GT2 RS. Об этом стало известно журналистам британского издания Autocar.

Источники в немецкой компании сообщили, что новый Porsche 911 GT2 RS появится в 2026 году. Он станет финальной версией нынешнего поколения модели.

Известно, что Porsche 911 GT2 RS будет «мягким» гибридом, как и гоночный спортпрототип 919. Такую силовую установку выбрали благодаря ее малому весу – она добавит всего 100 кг к массе авто.

Мощность Porsche 911 GT2 RS превысит 700 л. с. Для лучшего распределения веса батарею гибрида разместят под сиденьями, а в конструкции авто станет больше карбона. Тем не менее, 61% массы все равно будет приходиться на задние колеса.

Также заявлено, что новый GT2 RS продемонстрирует рекордную для Porsche 911 динамику. Разгон до 100 км/ч займет менее 2,8 с, а максимальная скорость превысит 340 км/ч. Кроме того, спорткар попытается побить рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Вместе с тем гибрид сможет проезжать небольшие расстояния на электротяге.

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