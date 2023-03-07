Новый Porsche станет самым быстрым гибридным авто 1 7.03.2023, 14:40

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Компания совершила «маленькую революцию».

Новый Porsche 911 GT2 RS получит гибридную установку мощностью свыше 700 л. с. Он станет самой быстрой версией модели за всю ее историю.

В линейке Porsche 911 все-таки появится гибрид. Электрифицированную силовую установку получит флагманский заряженный вариант GT2 RS. Об этом стало известно журналистам британского издания Autocar.

Источники в немецкой компании сообщили, что новый Porsche 911 GT2 RS появится в 2026 году. Он станет финальной версией нынешнего поколения модели.

Известно, что Porsche 911 GT2 RS будет «мягким» гибридом, как и гоночный спортпрототип 919. Такую силовую установку выбрали благодаря ее малому весу – она добавит всего 100 кг к массе авто.

Мощность Porsche 911 GT2 RS превысит 700 л. с. Для лучшего распределения веса батарею гибрида разместят под сиденьями, а в конструкции авто станет больше карбона. Тем не менее, 61% массы все равно будет приходиться на задние колеса.

Также заявлено, что новый GT2 RS продемонстрирует рекордную для Porsche 911 динамику. Разгон до 100 км/ч займет менее 2,8 с, а максимальная скорость превысит 340 км/ч. Кроме того, спорткар попытается побить рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Вместе с тем гибрид сможет проезжать небольшие расстояния на электротяге.

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