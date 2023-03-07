Видеофакт: Оккупант перед смертью показывает непристойные жесты украинскому дрону

Видеофакт: Оккупант перед смертью показывает непристойные жесты украинскому дрону4
- 7.03.2023, 14:41
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Воздушный снайпер уничтожил противотанковую установку россиян.
Оператор украинского дрона уничтожил вражескую позицию и противотанковую установку оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты заметили дрон перед атакой и даже показывали в его сторону непристойные жесты.
«Воздушный снайпер «Аэробомбер» из 30 ОМБр набрасывает оккупантам», - пишет в комментарии автор публикации.