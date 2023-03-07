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Видеофакт: Оккупант перед смертью показывает непристойные жесты украинскому дрону

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  • 7.03.2023, 14:41
  • 8,448
Видеофакт: Оккупант перед смертью показывает непристойные жесты украинскому дрону

Воздушный снайпер уничтожил противотанковую установку россиян.

Оператор украинского дрона уничтожил вражескую позицию и противотанковую установку оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты заметили дрон перед атакой и даже показывали в его сторону непристойные жесты.

«Воздушный снайпер «Аэробомбер» из 30 ОМБр набрасывает оккупантам», - пишет в комментарии автор публикации.

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