«Без зарплаты 2300 евро в Турцию не поеду» 7.03.2023, 14:50

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История белорусского дальнобойщика.

Александр из Брестской области работал водителем-международником в минской фирме. Он рассказал свою историю, как уволился из-за пережога. Водитель настаивает, что его вины в этом не было.

Собеседник «Ганцевичского Часа» работает в дальнобое уже больше 15 лет. Но, говорит, неприятные ситуации в этой работе могут поджидать когда угодно. Он поделился историей, как попал на пережог, чтобы молодые водители не повторяли ошибок.

«Заболели два водителя. И меня босс попросил сесть на другую машину, поехать в Турцию. Через Россию, на Ростов, Владикавказ, затем Грузия. А дальше надо через всю Турцию в сторону Греции.

Туда везли паллеты. В Турции ж дерева нет. А обратно легковые шины турецкие.

Машина новая почти, МАN 2019 года. Уже была загружена, шмотки перекинул и поехал. Еще со мной одна машина ехала.

На границе с Грузией у меня сломалась вебаста (автономная печка). В один-второй сервисы кинулись – вебасты никто не делает. В Турции по дороге сервисов не было, надо было съезжать в большие города и терять время.

Там пока загрузка и все остальное – уже штрафные санкции за опоздание. Потому что экспедитор говорит, надо ехать. Не до ремонта было.

Приходилось греться заведенной машиной. Вебаста на час примерно 300 грамм топлива расходует. А мотор литра 3,5-4 в час.

Ну и в итоге у меня пережог вышел 380 литров. И это еще с учетом, что в дороге сплошные горы. Где-то 150 литров на вебасту пошли, все остальное вытянули горные дороги, очереди.

В тот месяц у меня зарплата вышла 1750 долларов. Высчитали все 380 литров. Естественно не по нашей цене, а по турецкой. Под 500 долларов высчитали».

У Александра были из-за этого дискуссии с начальством. Директор говорил, что была команда механика ремонтировать вебасту. А водитель пытался доказать, что где ему было найти тот сервис посреди пустыни и гор. В итоге Александр уволился.

Единственное позитивное, что взял из этой истории Александр – это опыт поездки в Турцию.

«Самому было интересно посмотреть, как туда ехать. Можно ли работать по этому направлению. Теперь я знаю, что если у меня не будет выходить зарплата 2300 евро, то я даже туда смотреть не буду», — рассказал собеседник.

Однако, у водителя все сложилось удачно. Он уже нашел другую компанию, и готовится в дорогу.

Мнение из комментариев

Дополним публикацию мнением водителя Владимира:

«Что сказать? В дороге случается всякое. Забыли, а многие и не знают, как грелись кирпичами, горячей водой в пластиковых бутылках…, но это в прошлом. Две машины принимал у таких водителей, которые боялись слово молвить поперёк руководству. Доходило в рейсе до сообщения координаты машины и места где будут лежать ключи. Сразу появлялись координаты ремонтной мастерской и, честно, мне было по-барабану, какие штрафы будут на фирму за опоздание.

Второе здоровье к зарплате прилагается? Не секрет, что мало дальнобойщиков доживают (если доживают) до пенсии в полном здравии без букета профзаболеваний.

Раз была команда от механика заезжать на ремонт, надо было сохранить всю переписку с руководством для дальнейшего разбирательства и потребовать адрес сервиса, где можно было отремонтировать печурку. Из опыта поездок в Турцию, знаю, что в любом более-менее крупном городе за три-четыре часа можно было решить проблему. А в данной ситуации водитель больше думал об имидже фирмы, чем о своём здоровье.

По расходу топлива тоже может бороться, поскольку при подсчёте нормы списания, мало кто учитывает расход в городах и в горной местности. Недаром БелНИИТ «Транстехника» свой хлеб ест».

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