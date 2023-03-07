«Богатые люди владеют огромными территориями – примерно как от Минска до Барановичей» 2 7.03.2023, 15:00

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Белоруска переехала на Маврикий и рассказала о жизни на острове мечты.

Белоруска Виктория, переехавшая на Маврикий, рассказала citydog.io и об особенностях жизни на острове, и о ценах.

Почему именно Маврикий? По цене – то же самое, что жить в Польше или Грузии

В 2019 году Виктория с мужем и сейчас уже 8-летней дочерью прилетала на Маврикий в 10-дневный отпуск. Тогда еще на «Вандроўках» нашли большие скидки на билеты, и по стоимости поездка выходила примерно такой же, как в Египет. Жилье нашли на Airbnb, и благодаря тому, что жили в квартире, семья познакомилась и подружилась с местными соседями. Они же и предложили белорусам переехать к ним, когда началась война в Украине.

– Мы тогда еще долго думали, переезжать ли вообще и куда, но обстоятельства складывались: мужу сказали, что до мая все проекты в Беларуси будут закрыты, и моя компания все склоняла нас к релокации в Польшу, Литву или Грузию, – рассказывает Виктория. – А когда мы начали смотреть билеты и аренду жилья в этих странах, то поняли, что стоимость практически такая же, как на Маврикии (по крайней мере, так было в марте 2022-го). Мы посмотрели на весь этот хаос – и решили полететь на остров.

Виза: туристическая или цифрового кочевника – все бесплатно

Сейчас на Маврикии семья живет по визе Digital Nomads (виза цифрового кочевника). Правда, в отличие от некоторых других стран, оформить ее удаленно беларусы не могут. Поэтому сначала нужно прилететь на остров по туристической визе (ее бесплатно ставят по прилету на два месяца, потом еще дважды можно продлевать), а уже на месте подать документы на визу цифрового кочевника.

Суть такой визы в том, что ты получаешь разрешение на проживание в стране, но не имеешь доступа к рынку труда. То есть доход ты получаешь за границей, а тратишь деньги уже на острове.

Чтобы получить визу цифрового кочевника, тебе нужно доказать, что твоего дохода хватает для собственного обеспечения. На Маврикии это 1500$ в месяц на взрослого человека и 500$ на ребенка. Получается, что суммарный доход на семью должен быть не менее 3500$ в месяц.

Дополнительно нужно предоставлять подтверждение, что вам есть где жить (например, договор аренды или письмо от друзей, у которых вы планируете остановиться), медстраховку и обязательно обратные билеты. Сама виза дается на год, потом ее можно продлевать сколько угодно раз. Но даже если через год улетать вы не собираетесь, обратные билеты придется купить (потом их можно сдать).

По словам Виктории, получить визу цифрового кочевника на Маврикии довольно легко – по крайней мере о случаях отказа она не слышала. Даже если какой-то необходимый документ вы не предоставите, вас просто попросят его донести.

– Единственное, что на Маврикии не соблюдаются заявленные сроки, – добавляет девушка. – На сайте написано, что вам ответят в течение 48 часов, а свою визу вы получите чуть ли не через две недели. Мы в итоге ждали почти три месяца.

Жилье: чтобы заселиться, нужно разом заплатить четыре месячные аренды +15%

По словам Виктории, арендовать на Маврикии жилье можно и за 500$, что очень дешево по местным меркам. Конечно, это будет не современная квартира а-ля IKEA, а как наш «бабушатник» – только на острове это индийский стиль. Если хочется более современное и просторное жилье, можно арендовать виллу с бассейном. Цены на них – 1000–1800$.

Чтобы арендовать жилье на Маврикии, нужно сразу выложить кругленькую сумму: стоимость аренды за первый месяц, депозит в размере двух месячных оплат, еще одна месячная стоимость +15% агенту.

Кстати, в отличие от других местных работников, агенты действительно работают и действительно помогают. Они очень замотивированы, потому что комиссию в размере месячной стоимости +15% платит не только арендатор, но и арендодатель.

– Дополнительно мы платим только за интернет и электричество около 100$ в месяц, – добавляет девушка. – Все остальные платежи входят в стоимость: вода, уборка бассейна, вывоз мусора и т.д.

Интернет, кстати, на Маврикии отличный. Изредка бывают перебои с электричеством, но незначительно. И я, и муж работаем из дома, проводим онлайн-созвоны – все отлично работает.

Общественный транспорт: автобусы есть, но плохие

– Автобусы на острове есть, но ими пользуются, наверное, только местные. Транспорт достаточно плохого состояния и не везде доезжает. Байки тоже есть, но в сезон дождей в них нет особого смысла. Все остальные ездят на машинах. Самые распространенные – пикапы (серферам же нужно где-то возить свои доски).

Мы арендуем небольшую машину за 500$ в месяц. Стоимость бензина – 1,6$ за литр.

Гора Ле Морн. Под ней – одна из инсталляций, посвященных теме рабства. Дело в том, что на эту гору забирались рабы, чтобы прятаться. А когда рабство отменили и солдаты пошли на гору об этом сообщить, рабы испугались и начали прыгать вниз.

Кстати, рабство на Маврикии отменили только 189 лет назад.

Цены: привезти что-то на остров очень дорого

– Маврикий находится в тупике торговых путей, дальше уже ничего никуда не идет. И привезти что-то на остров очень дорого. Многих привычных товаров просто нет.

Вот, например, моя мама живет в маленьком белорусском городе, и там часто нет того, что ты хочешь: скажем, детский самокат определенного бренда, о котором ты знаешь, что он хороший. Но ты можешь поехать в Минск (или заказать доставку) – и там, скорее всего, все будет. И вот Маврикий – это как беларуская провинция. Сюда доезжает далеко не все, выбор товаров довольно маленький.

Если говорить об одежде, то здесь очень распространены местные бренды с пляжными платьями в цветах. Той же Zara вообще нет. Из известных марок, наверное, только Mango и дорогой сегмент а-ля Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein и др.

Из известного общепита есть KFC, McDonald’s, Paul. Обычные заведения, скажем так, зависят от того, кто приедет на остров: появился итальянец – открыл свое итальянское кафе, прилетели русские – начали лепить пельмени, делать орешки со сгущенкой, печь хлеб и т.д.

Есть и местные маврикийские забегаловки, но в любую идти как-то не хочется – стараемся ходить туда, где уже доверяем.

А еще практически в любом кафе и ресторане в меню есть вегетарианский раздел – для приверженцев религии хинду.

Большая порция местного стритфуда – 3–3,5$.

– На то, чтобы купить продукты на неделю, у нас обычно уходит 250–350$. Можно питаться и дешевле, но мы обычно выбираем хорошее качество и часто всякий органик. Мы и в Беларуси тратили немало.

А вот и примеры цен в переводе на доллары

Тостовый хлеб – 0,7$,

яйца (10 штук) – 1,86$,

тростниковый сахар (500 г) – 1,3$,

местное крафтовое пиво – 1,45$,

местный чай (25 пакетиков) – 3,45$,

молоко – 1,64$,

зубная паста Sensodyne – 5,6$,

шоколад Lindt (100 г) – 2,9$,

замороженные креветки (400 г) – 4,8$,

упаковка хамона (100 г) – 3,8$.

Типичный рынок на острове.

Школы: уровень образования до беларуского не дотягивает

Школы на Маврикии есть французские и английские. В первых все предметы на французском, дополнительно учат английский. Во вторых – все наоборот: преподают на английском, но дополнительно учат французский.

– По приезде наша дочь из английского знала буквально алфавит и пару слов. Но, общаясь с местными девочками, все выучила до разговорного уровня буквально за 4 месяца. В школе первые пару месяцев раз в неделю с ней занималась английским учительница – дальше она уже начала учиться самостоятельно.

Плата за обучение – около 500$ в месяц вне зависимости от того, ходит ребенок на уроки или нет (например, болезнь, каникулы). Сумма всегда фиксированная. А еще во время поступления нужно разово заплатить дополнительные 1500$ – просто за то, что ребенок пришел. Нам, правда, эту плату снизили на 80%, но я так и не поняла почему.

Качество образования, конечно, не сравнится с белорусским – даже в государственных школах. Все очень пофигистично. Пробовали ходить на дополнительные занятия, но потом отказались. Например, кружок фотографии: преподаватель просто дает фотоаппарат одному ребенку и говорит «фоткай» – тот ходит, что-то фоткает. Потом фотоаппарат передают следующему ученику и так далее.

Местное население: есть Маврикий реальный, а есть как из Netflix

– Маврикий колонизировали британцы, португальцы, французы, поэтому сейчас здесь такой микс из людей разных национальностей, – рассказывает Виктория. – Во времена рабства на остров привезли много африканцев. После отмены строя для работы на тростниковых плантациях привезли индусов. Все они говорят на креольском языке, который очень похож на французский. Также на острове говорят на обычном французском и английском – последний считается официальным (все документы выдаются на нем).

«Белые люди» на Маврикии тоже есть – и это либо туристы и экспаты, либо очень богатые местные, потомки колонизаторов. Как правило, они владеют не просто домиком у моря, а огромными территориями – примерно как от Минска до Барановичей.

В целом по уровню жизни здесь очень большой разброс. Я всегда говорю, что есть Маврикий реальный, а есть как из Netflix – то есть красивый, с яркими цветами, вылизанными отелями, виллами за 1500$ за ночь и т.д.

Обычный Маврикий – это люди среднего класса или нищие. Наши местные друзья, например, – представители среднего класса. У них есть своя ванильная ферма, дом в деревне, а хозяйка дополнительно работает агентом по недвижимости.

Одновременно с этим прямо через дорогу от дорогущих роскошных резиденций с виллами часто можно увидеть трущобы.

Обслуживание: люди могут не прийти на работу – просто потому, что им не захотелось

– Местные – абсолютные пофигисты. Создается впечатление, что им плевать как на свою жизнь, так и на работу, которую они выполняют. Договориться с кем-то на Маврикии практически нереально, – говорит Виктория. – Например, наша подруга как агентка сдает апартаменты. И для нее найти сотрудницу, которая бы это жилье убирала, задача невыполнимая. Люди могут не прийти на работу – просто потому, что им не захотелось. Даже повышение зарплаты их никак не мотивирует. Увольнять таких сотрудников тоже не имеет смысла – ты либо не найдешь других, либо придут такие же.

Или вот у нашей дочери недавно был день рождения. Для детей на Маврикии практически ничего нет, удалось найти хоть какой-то детский центр. Съездили туда, все заранее забронировали, оставили предоплату. Приезжаем в день Х – нам говорят: «Вашей записи нет». Начали придумывать какие-то отговорки, мол, мы бронировали у парня, который уже уволился. В итоге только после того, как я сказала, что никуда оттуда не уйду, они кое-как что-то организовали. Мне это все вообще не понравилось, и я стала говорить, чтобы давали скидку. Сразу они предложили 10%, но я настояла на 50%. И так во всем: пока на них не прикрикнешь, никто и пальцем не пошевелит.

И такое отношение к работе повсеместно. Я поначалу еще думала, что, может, просто кому-то не повезло, неприятная ситуация случилась. А потом узнала это все на собственном опыте. То есть это не разовые случаи, а обычная практика.

Стоит добавить, что в последнее время на Маврикий приезжает все больше русскоговорящих людей – и они развивают свои услуги хорошего качества. Но и берут за это совсем другие деньги – иногда стоимость может быть в три раза выше.

– Зато местные, конечно, очень добрые и отзывчивые. Многие из них готовы помочь просто так на улице, если им самим не в напряг, – добавляет Виктория. – То есть, резюмируя, выглядит все так, что они живут по принципу «делаю то, что хочется прямо здесь и сейчас».

Климат: поры года наоборот, рано темнеет, бывают циклоны

Когда в Беларуси зима, на острове лето. Но сезоны отличаются разве что температурой воздуха: летом (декабрь, январь, февраль) – 30 градусов, зимой – около 20–22, ночью опускается до 17 (но ощущается как градусов 15). Зимой, кстати, в магазинах продаются угги и пуховики – и местные в них ходят.

– А еще круглый год на Маврикии довольно рано темнеет – закат уже в 18:30–19:00. Поэтому даже я, сова, перестроила свой режим дня, – говорит Виктория. – В Беларуси мне очень сложно было вставать утром, а тут светит солнце, тепло, просыпаешься, занимаешься своими делами, потом начинаешь работать (по беларускому времени). После – ужин и спать. И я теперь прекрасно понимаю тех, кто говорит о магии утра: я это прочувствовала на себе.

Если на Маврикии идет сильный дождь, школы закрыты и дети остаются дома. Это связано с тем, что вода стекает с горы в океан иногда очень интенсивными потоками, и однажды одного ребенка смыло, он погиб.

А еще здесь бывают циклоны. Обычно о них предупреждают заранее, и в особо опасные дни, когда сильный ветер и дождь, магазины не работают. Поэтому интересно было наблюдать, как 31 декабря перед Новым годом магазины были абсолютно без людей, а перед циклоном стояли такие очереди, каких я в жизни не видела.

Плюсы и минусы жизни на Маврикии: маленький налог, но высокие цены на жилье

Подводя итог, из основных плюсов Виктория называет: безопасность, возможность круглый год заниматься активными видами спорта (серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, хайкинг), райская природа и комфортная погода, государственный язык – английский, мало людей и машин, относительно хорошие дороги, налог – всего 15% от дохода.

Из минусов: очень далекое расположение от родных и друзей, на острове почти нет белoрусов; островной подход в делах и работе (из-за чего страдает сервис); много денег уходит на аренду жилья и машины; еда в Беларуси вкуснее.

И что дальше?

Оставаться на Маврикии до конца жизни Виктория не хотела бы. Говорит, на остров классно приехать на зимовку, но жить постоянно – скорее, нет.

– До конца года мы еще точно будем на Маврикии, пока действует виза, а дальше будем смотреть. Все-таки хочется больше городской жизни, поэтому смотрим на Европу. Скоро вот Испания начнет выдавать визы цифровых кочевников – может быть, поедем туда.

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