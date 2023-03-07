Синоптики рассказали, когда в Беларуси по-настоящему потеплеет 7.03.2023, 15:09

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На этой неделе температура будет скакать от плюса к минусу.

Мороз и солнце, дождь и снег, гололед и оттепель – в марте природа делает микс из всех доступных для нее ингредиентов. Поэтому белорусы знают, что в марте может быть холоднее, чем на самые лютые крещенские морозы, или теплее, чем летом. И это подтверждают наблюдения Белгидромета, пишет «Комсомолка».

В Лельчицах, что в Гомельской области, 19 марта 1990 года было +23,1 градуса тепла. А в той же области, только в Жлобине, 8 марта 1964 года на улицу было лучше не показываться – мороз -38.

Последние три года белорусов весны не радуют. В 2020 году весна была почти в пределах климатической нормы, а в 2021 и 2022 ниже этой нормы. Здесь мы писали о том, как в последние годы складывались весны.

А когда бы в марте стремительно теплело, в апреле грело бы еще больше, а май был бы почти летом – и не вспомнить. Постоянно какой-нибудь месяц будет ниже нормы.

Так что мартовские дожди и снегопады – дело привычное.

На этой неделе обещают температуру, которая будет скакать от плюса к минусу. На 8 марта и толпы мужчин с тюльпанами тепла земному воздуху не добавят – Дмитрий Рябов обещает мокрый снег, а температуру днем от +1 до +6. И в таком духе всю неделю.

Похоже, в этом году март будет классический – капризная прохладная погода с заметным потеплением только во второй половине месяца. Но ненадолго.

Обычно переходным днем к теплу становится день весеннего равноденствия – 21 марта.

Но вот gismeteo.by обнадеживает, что потеплеет раньше. 15 марта может быть +7 тепла, 18 марта дойдет до +9 (хоть и со снегом), а 20 марта даже +12. Но в последней декаде марта снова неприятные колебания в пределах от +1 до +5.

Кстати, март теплее обычного – на 3-4 градуса – был последний раз в 2017 году.

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