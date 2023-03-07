«Такое ощущение, что Лавров никогда не был за границей» 7 7.03.2023, 15:18

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Политолог прокомментировал фееричный позор главы МИД РФ.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил столицу Индии Нью-Дели, где «феерически» выступил перед огромным залом, оконфузившись на весь мир. Когда российский политик заявил, якобы Россия пытается остановить преступную войну, которую развязала Украина, весь зал залился безудержным хохотом.

«Он не понимал, где он выступает, он забыл, видимо, что он не в Москве и ему не будут аплодировать. И даже когда я слушал, как зал смеется над ним и его словами, я еще подумал: а это смеются над его высказыванием или над его английским языком?» – отреагировал на конфуз Лаврова политтехнолог Михаил Шейтельман во время беседы с Натальей Влащенко на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

Шейтельман признался, что Лавров насмешил его «абсолютно нелепой советской школой», по которой сразу же можно узнать советского человека.

«Такое ощущение, что он никогда за границей не был. Это говорит на самом деле о его низких интеллектуальных способностях. Все думали, что раз он в очках, то он умный, но нет, вот вам подтверждение. Просто послушайте английский язык человека, который всю жизнь, 20 с лишним лет, работает министром иностранных дел РФ и до сих пор на таком детском языке разговаривает. Это абсолютно примитивно. Так вообще никто не говорит в мире, кроме советских разведчиков», – сказал политтехнолог.

«Кстати, я тоже обратила внимание на его английский, он какой-то очень странный как для человека, который столько лет вроде бы практикует английский», – согласилась с собеседником ведущая.

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