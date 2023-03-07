Пригожин идет ва-банк против Путина Вадим Денисенко

7.03.2023, 15:42

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Ждать осталось недолго.

Путину напрячься. Зачем Пригожин организует митинг в Питере

Пригожин организует митинг в Петербурге 8 марта. И это первый серьезный шанс для нас: до сих пор у РФ не было никого, кто мог бы вывести людей на улицу.

Если коротко и просто: он идет ва-банк. Теперь главных вопросов два: сколько людей он выведет и будет ли российская полиция традиционно жесткой. Если ему удастся в Перербурге, он сможет масштабировать проект по другим регионам.

Пригожин понимает, что его сливают и в отличие от Кадырова он готов повоевать. Вообще это удивительно, но он решил идти до конца и не останавливаться. Каковы его мотивы? Судя по всему, они не имеют рационального объяснения – это характер.

Вариантов развития есть два: ему удается и он сразу попытается масштабировать митинги и действительно начнет превращаться в серьезного политического игрока. Второй вариант: ничего не получится и его звезда начнет катиться вниз. Включая то, что у него начнут отбирать африканские активы.

Есть правда еще одна опция: митинга просто будет.

Митинг – самое страшное, что представляет себе Кремль. А массовый митинг – это просто катастрофа для них. Если Пригожин хочет продолжать играть: он должен привести на митинг не менее 10-15 тысяч человек. И тогда полиция может реально испугаться.

Одним словом, ждать осталось недолго.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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