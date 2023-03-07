Ученые нашли птицу с самыми белыми перьями в мире 7.03.2023, 15:48

Большинство людей уверены, что она коричнево-пестрая.

Природа никогда не перестанет удивлять ученых — так и на этот раз, исследователи считают, что им удалось обнаружить птицу с самыми белоснежными перьями, известными за всю историю наблюдений, пишет Science Alert.

В новом исследовании международная группа ученых изучила перья евразийского вальдшнепа (Scolopax rusticola), которые хранились в орнитологической коллекции в Швейцарии. По словам ведущего автора исследования и орнитолога Имперского колледжа Лондона Джейми Даннинга, любителям птиц и ранее было известно, что у вальдшнепов есть эти любопытные белые пятна, однако никто и не предполагал, что они обладают такой отражаемостью.

Отметим, что вальдшнепы — пестрые коричневые птицы с белыми пятнами, расположенными на нижней стороне хвостовых перьев. Как правило, они обитают в Европе и Азии, а весной самцы используют эти пятна для привлечения самок на земле, тогда как самки, напротив — используют их для привлечения самцов, летящих над головой. Этот удивительный ритуал происходит в сумерках или на рассвете, в часы, когда эти птицы наиболее активны.

Исследователям известно, что в другое время эти белые пятна, как правило скрыты под пятнистыми коричневыми перьями, что позволяет им маскироваться в опавших листьях, не привлекая хищников, пока они охотятся.

В ходе исследования ученые обнаружили, что эти белые перья вальдшнепов, по сути, являются уникальными в пернатом мире, ведь их отражаемость достигает рекордных 55%, что в среднем на 30% больше, чем у любой другой известной птицы. Даннинг отмечает, что с точки зрения науки такая уникальность перьев, на самом деле, весьма объясним, ведь «они должны собирать весь свет, доступный в очень слабо освещенной среде, под пологом леса ночью».

Во время исследования ученые использовали спектрометрию, чтобы измерять коэффициент отражения света, а также оптическое моделирование для отслеживания того, как свет взаимодействует с внутренними структурами самого пера. Далее ученые сравнили результаты с образцами других пернатых и обнаружили, что нашли самые белые перья за всю историю наблюдений.

Исследователи отмечают, что за этот блестящий отражающий эффект белых перьев вальдшнепа отвечает макро- и микроскопические структуры внутри пера. Например, ветви внутри самого пера были сплющены и накладывались друг на друга, как жалюзи — это увеличивает площадь поверхности, доступной для отражения и предотвращает проникновение света через щели между ветвями.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что ветви перьев лучше рассеивают свет во многих направлениях из-за того, что они состоят из сети кератиновых нановолокон и воздушных карманов. Ученые отмечают, что именно все это вместе взятое и сделало перья вальдшнепа чрезвычайно белыми и эффективными в отражении.

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