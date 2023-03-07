«За тысячу долларов в Польше никто работать не хочет, а у нас только мечтают о такой зарплате» 7.03.2023, 15:51

Экономист рассказал, почему в Беларуси наиболее распространена стратегия «остаточного сбережения».

В Беларуси наиболее распространена стратегия «остаточного сбережения». Об этом говорят результаты исследования, проведенного Институтом социологии Академии наук. В частности, в нем сообщается, что в Беларуси люди чаще всего сначала тратят деньги, а потом откладывают то, что осталось после всех трат.

Также почти половина респондентов затруднились ответить на вопрос, на какой срок им хватит сбережений в случае потери основного источника дохода. Самая большая неопределенность в этом вопросе оказалась среди пенсионеров.

«Филин» обсудил с бизнесменом Николаем Лысенковым, насколько это тревожный тренд, и что может изменить ситуацию.

— Первое — я не доверяю этому институту, по данным которого Лукашенко поддерживает порядка 90 процентов населения в стране. Не исключено, что результаты исследований корректируются спецслужбами. Это делается для того, чтобы население убедить, что мы не так плохо живем.

Реальной картины при этой власти мы не увидим, потому что у нас многие данные засекречены — по импорту, экспорту, доходам госпредприятий, по реальным тратам бюджетов районов.

Беларусь — одна из беднейших стран в нашем регионе. Если брать соседей из ЕС, у нас меньше всего доходы населения, хотя пропорциональные траты в Беларуси намного выше, чем в других странах. Поэтому в Польше и Литве отложить деньги населению намного проще, чем в Беларуси. У нас люди, к сожалению, вынуждены просто выживать, а не думать о том, что можно просто что-то отложить на будущее.

Простой пример — пенсионное страхование. В Европе это широко используется, люди откладывают деньги на счета, и когда достигают пенсионного возраста, могут начинать пользоваться накоплениями. У нас это непопулярно, первая причина — то, что у населения нет доверия к национальной валюте, потому что мы знаем, что при действующей власти росчерком пера можно изменить курс в три раза. Мы это уже проходили.

Второе — у населения нет излишков, которые можно отложить. К сожалению, у нас в стране средняя зарплата совсем маленькая, а если взять медианную зарплату, то она будет намного меньше средней. Если ее посмотреть и прожиточный минимум посчитать, то у среднестатистической семьи нет возможности сделать сбережения.

В Беларуси с каждым годом растет кредитная нагрузка на банки. И как правило, эти кредиты не долгосрочные, а большинство из них потребительские — краткосрочные, которые люди берут, чтобы выжить. Большинство покупает автомобили в кредит в лизинг. Население, зачастую, не может себе позволить это сделать из сбережений.

Белорусские пенсионеры — основная поддержка действующей власти. Многим из них вбили в головы, что Лукашенко постоянно о них заботится, обеспечивает им пенсии. Пенсионеры видели, как их родители жили 20-30 лет назад. В сравнении с ними, они живут лучше.

Но они не видели, как живут пенсионеры в Германии и Франции. Если с ними сравнить, то конечно, наши далеко от них отстают. Французский пенсионер путешествует по миру, белорусский радуется тому, что может выжить и у него хватает денег.

По мнению эксперта, ситуация в стране не изменится, пока не вырастут реальные доходы населения.

— Недавно была опубликована статистика по нашим соседям, как у них изменилась зарплата за последнее десятилетие, на их фоне мы очень блекло выглядим. За тысячу долларов в Польше никто работать не хочет, а у нас только мечтают о такой зарплате. Хотя многие продукты питания там дешевле, чем у нас.

В Беларуси человек получил зарплату и в первую очередь оплачивает коммунальные платежи, что остается — уходит на еду и одежду. Если твоей зарплаты хватает только на это, то как можно отложить сбережения?

Поднять реальные доходы населения с действующим режимом невозможно, потому что роста экономики без инвестиций не будет. Инвестиции в таких странах, как наша, как правило, должны быть внешние. Мы видим, что даже те, кто инвестировал в Беларусь, жалеют об этом. Они ушли из страны и вряд ли вернутся при действующей власти.

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