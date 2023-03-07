Под Минском нашли необычный дом в форме трехпалубного корабля 5 7.03.2023, 16:01

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Сколько он стоит?

Если вы мечтали купить какую-нибудь необычную недвижимость, которой точно можно удивить знакомых, кажется, мы нашли для вас вариантик. В поселке Строчицы, находящемся на весьма холмистой местности, продается дом в виде трехпалубного корабля, словно парящего над участком. Выглядит он действительно впечатляюще, пишет onliner.by.

Объект построили по индивидуальному проекту в 2020 году. Стены блочные, с утеплителем и штукатуркой, крыша односкатная, из металлочерепицы, с утеплителем и шумоизоляцией.

Площадь здания — 229 «квадратов». На каждом уровне есть так называемые палубы. На 2-м этаже — это 10-метровая лоджия с крышей и перилами, на 1-м — 32-метровая открытая терраса, на цокольном — 15-метровый нос корабля, который также можно обустроить как зону отдыха.

Коттедж отдают со всеми удобствами и частично сделанным чистовым ремонтом. Хотя собственники уверяют, что он вполне пригоден для жизни. Здесь два санузла, кухня, три спальни и гостиная. Еще одно помещение на цокольном этаже можно приспособить под свои нужды.

«Материалы отделки разнообразные, стиль задуман и исполнен в виде современного лофта, также остается возможность для классики, — пишут собственники. — Всюду дорогая импортная сантехника, электрика. Отопление и горячая вода — от газового котла VAILLANT. Подогрев полов. В гостиной установлена печь-камин на дровах».

Участок занимает чуть больше 6 соток, но есть еще 8 соток в качестве личного подсобного хозяйства, примыкающие прямо к естественному пруду. Чуть дальше располагается река Птичь и Волковичское водохранилище. Так что вид из дома что зимой, что летом открывается захватывающий.

Сколько денег нужно, чтобы стать обладателем такой необычной недвижимости? Отвечаем: $150 000 по курсу.

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