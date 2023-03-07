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В РФ мать «мобика» вспомнила о сыне, когда ей перестали приходить его деньги

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  • 7.03.2023, 16:14
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В РФ мать «мобика» вспомнила о сыне, когда ей перестали приходить его деньги

Она обратилась к Путину.

В России мать «мобика» озаботилась судьбой сына, когда ей перестали приходить от него деньги. Она записала обращение к Путину.

«У меня сын мобилизованный. Я его ищу пять месяцев… Я еще была немножко спокойная, потому что ноябрь-декабрь выплаты были у нас… Я была спокойна, хотя связи с ним не было. Но я стала беспокоиться в январе. Мне выплаты не пришли», — рассказала она в своем видеообращении.

Женщина сетует, что во всех инстанциях, куда она обращалась по поводу выплат, были «удивлены» их отсутствием.

«Они тоже удивляются, почему выплаты нет. Ездила я в Москву, в министерство обороны. Там они тоже очень удивлены… Откуда он призывался, там он числится как без вести пропавший. Официального у меня ничего нету. И выплат вот нету. А я не работаю пять месяцев. У меня какие были накопления от моего сына — я все потратила», — призналась россиянка.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, cемье ликвидированного в Украине оккупанта вручили унизительный «подарок».

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