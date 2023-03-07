В РФ мать «мобика» вспомнила о сыне, когда ей перестали приходить его деньги 12 7.03.2023, 16:14

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Она обратилась к Путину.

В России мать «мобика» озаботилась судьбой сына, когда ей перестали приходить от него деньги. Она записала обращение к Путину.

«У меня сын мобилизованный. Я его ищу пять месяцев… Я еще была немножко спокойная, потому что ноябрь-декабрь выплаты были у нас… Я была спокойна, хотя связи с ним не было. Но я стала беспокоиться в январе. Мне выплаты не пришли», — рассказала она в своем видеообращении.

Женщина сетует, что во всех инстанциях, куда она обращалась по поводу выплат, были «удивлены» их отсутствием.

«Они тоже удивляются, почему выплаты нет. Ездила я в Москву, в министерство обороны. Там они тоже очень удивлены… Откуда он призывался, там он числится как без вести пропавший. Официального у меня ничего нету. И выплат вот нету. А я не работаю пять месяцев. У меня какие были накопления от моего сына — я все потратила», — призналась россиянка.

Мать мобилизованного на фоне разрушенного дома обратилась к Путину. Говорит, сын пять месяцев не выходит на связь, но пока были выплаты за участие в СВО, она была спокойна. Но сейчас, когда деньги перестали выплачивать, она озаботилась судьбой сына. Русские, что-то вами не так? pic.twitter.com/zEIl1s9D73 — Vlad (@Ukraine_Twi) March 6, 2023

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