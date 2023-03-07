Представитель Верховной Рады: Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень 18 7.03.2023, 16:14

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Диктатор опустился до уровня площадной брани.

По сути, оскорбив Зеленского, Лукашенко охарактеризовал себя. Так «Зеркалу» прокомментировал слова Александра Лукашенко о президенте Украины Владимире Зеленском председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Своими дикими оскорблениями Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень. По сути, он охарактеризовал себя. Если глава государства, даже нелегитимный диктатор, вместо рациональных аргументов опускается до уровня площадной брани, то это говорит о его полной безнадежности. По всей видимости, минский диктатор окончательно попал в зависимость от кремлевского диктатора», — сказал Мережко.

Что касается заявлений Лукашенко о том, что Киев пытался заключить с Минском пакт о ненападении, то Мережко уже говорил о том, что словам Лукашенко «нельзя верить, поскольку он часто делает противоречивые заявления, не соответствующие действительности».

Напомним, сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко подтвердил инцидент в Мачулищах, назвав его «терактом». Он обвинил в этом «украинского диверсанта», 20 «пособников» из Беларуси, СБУ и ЦРУ. Лукашенко также заявил, что Владимир Зеленский не мог не знать о такой операции.

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