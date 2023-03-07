В Чехии неизвестные похитили жеребца Кадырова, который стоил 17 тысяч евро 7.03.2023, 16:26

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Рамзан Кадыров

Кража произошла в ночь с 3 на 4 марта.

Неизвестный злоумышленник похитил из конюшни в чешском селе Крабчице породистого коня, принадлежавшего главе Чечни Рамзану Кадырову. Его племенная стоимость составляет около 400 тысяч крон (17 тысяч евро).

Об этом сообщила представитель полиции Чехии Павла Кофрова, передает «ДС».

«Кража коня, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта 2023 года… У 16-летнего гнедого на лбу есть метка в виде белой звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава — также белого цвета», — отметила правоохранитель.

По данным Blesk.cz, похищенный породистый конь принадлежал главе Чечни Рамзану Кадырову. В издании сообщили, что Чехия заморозила его имущество, в том числе несколько лошадей на основании международных санкций.

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