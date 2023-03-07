«Я многодетный отец, а люди воспользовались моей доверчивостью» 1 7.03.2023, 16:36

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Белорус купил Nissan Pathfinder с темным прошлым.

Летом минувшего года Владислав из Минска купил Nissan Pathfinder. Семиместный внедорожник, выпущенный в 2005-м, обошелся мужчине в 25 000 рублей. Но при постановке на учет выяснилось, что один из идентификационных номеров автомобиля видоизменялся. Владислав уверен: его обманули — сбыли ему машину с темным прошлым.

В то же время продавец иномарки утверждает обратное: она «чистая», никакого криминала нет! Журналист av.by выслушал оба мнения, а также проконсультировался у эксперта по такого рода вещам.

Семиместный внедорожник Nissan Pathfinder минчанин Владислав выбрал неслучайно: в семье четверо детей, поэтому машина нужна была большая и вместительная. Проверял ее техническое состояние вместе с соседом на СТО.

— В этот же день договорились о сделке. Во время покупки автомобиля мужчина, который продавал его, сообщил мне, что это авто его отца. Но заверил: у него есть ксерокопия паспорта владельца и проблем никаких в оформлении не возникнет, — вспоминает Владислав. — Потом он вызвал человека для оформления счета-справки. Приехал сотрудник и заполнил документы. Я рассчитался. Ставить машину на учет я отправился через неделю.

На сверке номеров сотрудник ГАИ заметил, что VIN-номер под лобовым стеклом видоизменялся, а автомобиль снят с учета в 2012 году.

— Меня «развернули» с площадки на платную экспертизу. Я позвонил продавцу, он мне сказал, что ничего не знает и мне перезвонит его отец. Когда тот связался со мной, начал уверять: машина абсолютно «чистая». Но в случае чего он мне вернет деньги за авто.

Результаты платной экспертизы подтвердили: иномарка имеет два VIN-номера. Тот, который находится под лобовым стеклом, видоизменялся, а второй — оригинальный.

— Корректировавшийся VIN зарегистрирован на территории Беларуси, он записан в техническом паспорте, а оригинальный — в России, как выяснило следствие. Кроме того, я узнал: ни тот, кто мне продавал, ни его отец не являются в действительности владельцами данного автомобиля, — рассказывает Владислав. — Также я заметил, что «транзиты» выглядят очень свежо, хотя машина снята с учета аж в 2012 году! Но на них нет естественного износа, и номера картонные, а ведь авто, которые снимались в тех годах, имели железные таблички.

— Продавец клялся мне, что в случае чего вернет деньги за машину, так как видел, сколько у меня детей, но на все мои сообщения в «Вайбере» он не отвечал. В итоге я написал на них заявление в милицию о мошенничестве.

В октябре 2022-го Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Однако через некоторое время его приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

В феврале этого года Владислав написал претензию в адрес организации, которая выписала ему счет-справку, с требованием расторгнуть договор купли-продажи, возвратить уплаченную за автомобиль денежную сумму, а также возместить компенсацию морального вреда в размере 500 BYN.

— Я многодетный отец. Считаю, что эти люди воспользовались моей доверчивостью, желая завладеть денежными средствами нашей семьи, — говорит Владислав.

Продавец: «Никакого криминала нет! Машина абсолютно „чистая“»

Чтобы выслушать мнение другой стороны, мы связались с продавцом Nissan Pathfinder:

— Я купил иномарку в России в прошлом году. Пробивал по базе — она была «чистая»! Но при постановке всплыл небольшой нюанс — два VIN-номера. Хотя, повторюсь, машина юридически без подвоха.

Мужчина утверждает: VIN все целые. И вопрос с постановкой на учет возникает только из-за того, что на автомобиле их два.

— Получается, там меняли какой-то агрегат, поэтому в ГАИ и не хотят оформлять, пока не разберутся, что к чему.

— То есть вы считаете, что у машины история «чистая»?

— Конечно! Мне дали официальный ответ: автомобиль ни в каких угонах не фигурирует, в розыске не был, подводных камней нет. Сотрудники Госавтоинспекции говорят, что я ни в чем не виноват, просто юридически не знают, как правильно оформить такое авто. Поэтому дело и приостановили.

Наличие двух VIN-номеров — это нормально?

За ответом на поставленный вопрос журналисты обратились к автоэксперту Сергею Исакову.

— Действительно, некоторые автомобили могут иметь сразу два номера: в случае, когда отдельно маркируются рама и кузов (номера могут различаться даже количеством символов), и в случае, когда узлы и агрегаты, включая кузов, производились в одной стране, а сборка и окончательный выпуск автомобиля осуществлялись в другой. Наиболее часто это встречается на экземплярах российского изготовления, так как на заводах была именно узловая сборка, а «пронумерованный» и окрашенный кузов доставлялся готовым из другого государства. Обращаю внимание: с уже нанесенным номером!

Код кузова семнадцатизначный и ничем не отличается от других VIN. Он доставляется под определенный автомобиль, а после сборки машина получает номер российского производства, который, кстати, вносится в ПТС и фигурирует не на частях кузова, а на маркировочных и дублирующих табличках. Стандартами также установлены расположение, шрифты, материалы изготовления и способы крепления табличек. Эта информация для экспертов, в данном случае и заметивших следы видоизменения маркировочной таблички. В указанной ситуации VIN, нанесенный на кузове, отображается в ПТС как «особые отметки». В Беларуси же в техпаспорте по факту может быть записан номер как с кузова, так и с маркировочной таблички, но процедурой установлена проверка именно номера кузова.

Сейчас владелец машины ждет ответ на предъявленную им претензию. В случае если вопрос не удастся решить, автомобилист намерен идти в суд.

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