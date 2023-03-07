Латынина: Главная цель ВСУ в Бахмуте — раздолбать ЧВК «Вагнера»
- 7.03.2023, 16:42
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Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч.
Российская журналистка Юлия Латынина прокомментировала бои в украинском Бахмуте.
«Единственный смысл ВСУ сейчас оставаться в Бахмуте — это раздолбать «Вангера», если ему не будут давать снарядов. Похоже, Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч», — написала Латынина.
Как рассказал сайту Charter97.org боец ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, в Бахмуте российских военных ждет сюрприз.
Единственный смысл ВСУ сейчас оставаться в Бахмуте - это раздолбать Вангера, если ему не будут давать снарядов. Похоже, Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч. Т.е. ВСУ зачистят Пригожина для Генштаба, и всем будет плюс, кроме, конечно, самого Пригожина.— Yulia Latynina (@YLatynina) March 7, 2023