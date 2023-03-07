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Латынина: Главная цель ВСУ в Бахмуте — раздолбать ЧВК «Вагнера»

  • 7.03.2023, 16:42
  • 3,006
Латынина: Главная цель ВСУ в Бахмуте — раздолбать ЧВК «Вагнера»
Юлия Латынина

Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч.

Российская журналистка Юлия Латынина прокомментировала бои в украинском Бахмуте.

«Единственный смысл ВСУ сейчас оставаться в Бахмуте — это раздолбать «Вангера», если ему не будут давать снарядов. Похоже, Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч», — написала Латынина.

Как рассказал сайту Charter97.org боец ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, в Бахмуте российских военных ждет сюрприз.

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