Латынина: Главная цель ВСУ в Бахмуте — раздолбать ЧВК «Вагнера» 7.03.2023, 16:42

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Юлия Латынина

Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч.

Российская журналистка Юлия Латынина прокомментировала бои в украинском Бахмуте.

«Единственный смысл ВСУ сейчас оставаться в Бахмуте — это раздолбать «Вангера», если ему не будут давать снарядов. Похоже, Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч», — написала Латынина.

Как рассказал сайту Charter97.org боец ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, в Бахмуте российских военных ждет сюрприз.

Единственный смысл ВСУ сейчас оставаться в Бахмуте - это раздолбать Вангера, если ему не будут давать снарядов. Похоже, Залужный и Зеленский посчитали, что игра стоит свеч. Т.е. ВСУ зачистят Пригожина для Генштаба, и всем будет плюс, кроме, конечно, самого Пригожина. — Yulia Latynina (@YLatynina) March 7, 2023

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