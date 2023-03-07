«Еще была тарелка с инопланетянами» 6 7.03.2023, 16:47

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Белорусы высмеяли заявления Лукашенко про «Мачулищи».

Сегодня Лукашенко подтвердил повреждение российского самолета ДРЛО А-50У в Мачулищах, назвав его «терактом». Он обвинил в этом «украинского диверсанта», СБУ и ЦРУ.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на заявление диктатора. Приводим некоторые комментарии:

«Еще была тарелка с инопланетянами, но ПВО не успело ее сбить. Они улетели, но мы их найдем и пофамильно расстреляем. Очередной фейк для Путина. С Си не прокатило. Ползёт назад».

«Режим Лукашенко деградирует на глазах».

«Очередная сказка - небылица о «мистере X» от шкловского шизофреника и его прикорытного чекиста».

«У таракана галлюцинации. То «мистер X», то «фрау А».

«Усатый нес, что ничего не повредили, что это фейк, а уже нашли кого-то».

«Очередная байка пока не из склепа, но склеп будет обязательно».

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