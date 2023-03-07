«Еще была тарелка с инопланетянами»6
- 7.03.2023, 16:47
- 4,702
Белорусы высмеяли заявления Лукашенко про «Мачулищи».
Сегодня Лукашенко подтвердил повреждение российского самолета ДРЛО А-50У в Мачулищах, назвав его «терактом». Он обвинил в этом «украинского диверсанта», СБУ и ЦРУ.
Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на заявление диктатора. Приводим некоторые комментарии:
«Еще была тарелка с инопланетянами, но ПВО не успело ее сбить. Они улетели, но мы их найдем и пофамильно расстреляем. Очередной фейк для Путина. С Си не прокатило. Ползёт назад».
«Режим Лукашенко деградирует на глазах».
«Очередная сказка - небылица о «мистере X» от шкловского шизофреника и его прикорытного чекиста».
«У таракана галлюцинации. То «мистер X», то «фрау А».
«Усатый нес, что ничего не повредили, что это фейк, а уже нашли кого-то».
«Очередная байка пока не из склепа, но склеп будет обязательно».