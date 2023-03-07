Назван продукт, который снизит сахар в крови за два часа 7.03.2023, 16:50

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Как ни странно, этот продукт — сладкий.

В недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Nutritional Science, отмечается, что изюм способен создавать контроль скачков сахара в крови.

В изюме находится значительное количество клетчатки, полифенолов, железа и других питательных веществ. Употребление фруктозы положительно сказывается на уровень сахара у людей, больных диабетом. Некоторые ученые считают, что изюм через два часа после употребления может снизить уровень сахара.

Исследователи провели эксперимент, где участники были разделены на три группы и питались определенными продуктами в течении двух месяцев. Участникам давали несколько вариантов пищи в течение двух-восьми недель. Первый вариант включал в себя белый хлеб, второй - 69 г изюма и 50 г доступных углеводов, третий - 28 г изюма и 20 г доступных углеводов. Оказалось, что оба блюда с изюмом привели к тому, что у людей значительно снизился уровень сахара в крови и реакция инсулина по сравнению с употреблением белого хлеба.

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