Политтехнолог: Пригожину сказали «до свидания»
- 7.03.2023, 17:24
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Почему глава ЧВК «Вагнер» попал в немилость Путина.
Между главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным и Кремлем в последнее время заметна открытая конфронтация. Российским пропагандистам даже рекомендовали никоим образом его не упоминать.
Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Пригожин возит с собой представителей собственных медиа, пытаясь создать определенную «картинку» вокруг себя.
Что Пригожин пообещал Путину
Тизенгаузен отметил, что Пригожин изначально «продал» идею, что его ЧВК, если ее «раздуть» до 50 – 100 тысяч человек, станет нормальной боеспособной армией и будет воевать гораздо лучше регулярной.
«Я думаю, что Пригожин «продал» эту идею и летом он вышел и сказал, что регулярная армия вообще никак не воюет», – сказал политтехнолог.
По его словам, главарь ЧВК «Вагнера» решил показать, как надо воевать, и пообещал взять Бахмут.
Пригожин не оправдал надежд
Однако, заметил политтехнолог, Пригожин так и не захватил Бахмут, и осенью ему позволили еще набрать людей в свою ЧВК, в частности, завербовать 50 тысяч зэков.
Сейчас, по его словам, из них осталось около 7 или 10 тысяч человек. Никто больше туда не хочет идти, потому что среди заключенных информация быстро распространяется.
«То есть Пригожин не оправдал возложенные на него надежды», – подчеркнул Тизенгаузен.
Поэтому, добавил он, Пригожину сказали «до свидания» и убрали его из информационных сводок, а руководить стал Шойгу. Однако главарь ЧПК «Вагнера» тоже не тупой, он еще несколько лет назад обзавелся большим количеством медиа и телеграмм-каналов, а сейчас с ним ездят политтехнологи и создают соответствующую «картинку».