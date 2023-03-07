Политтехнолог: Пригожину сказали «до свидания» 7.03.2023, 17:24

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Евгений Пригожин

Почему глава ЧВК «Вагнер» попал в немилость Путина.

Между главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным и Кремлем в последнее время заметна открытая конфронтация. Российским пропагандистам даже рекомендовали никоим образом его не упоминать.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Пригожин возит с собой представителей собственных медиа, пытаясь создать определенную «картинку» вокруг себя.

Что Пригожин пообещал Путину

Тизенгаузен отметил, что Пригожин изначально «продал» идею, что его ЧВК, если ее «раздуть» до 50 – 100 тысяч человек, станет нормальной боеспособной армией и будет воевать гораздо лучше регулярной.

«Я думаю, что Пригожин «продал» эту идею и летом он вышел и сказал, что регулярная армия вообще никак не воюет», – сказал политтехнолог.

По его словам, главарь ЧВК «Вагнера» решил показать, как надо воевать, и пообещал взять Бахмут.

Пригожин не оправдал надежд

Однако, заметил политтехнолог, Пригожин так и не захватил Бахмут, и осенью ему позволили еще набрать людей в свою ЧВК, в частности, завербовать 50 тысяч зэков.

Сейчас, по его словам, из них осталось около 7 или 10 тысяч человек. Никто больше туда не хочет идти, потому что среди заключенных информация быстро распространяется.

«То есть Пригожин не оправдал возложенные на него надежды», – подчеркнул Тизенгаузен.

Поэтому, добавил он, Пригожину сказали «до свидания» и убрали его из информационных сводок, а руководить стал Шойгу. Однако главарь ЧПК «Вагнера» тоже не тупой, он еще несколько лет назад обзавелся большим количеством медиа и телеграмм-каналов, а сейчас с ним ездят политтехнологи и создают соответствующую «картинку».

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