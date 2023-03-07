«Александр был примером для многих» 7.03.2023, 17:52

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Знакомая маршрутчика, умершего после аварии под Смолевичами, рассказала о нем.

В понедельник, 6 марта, несмотря на все усилия врачей, в больнице скончался водитель маршрутки, попавшей в ДТП под Смолевичами. После аварии мужчина так и не пришел в сознание. Как стало известно «Зеркалу», его звали Александр Дрижинский, ему было 42 года, он жил в агрогородке Драчково Смолевичского района.

— Водителем маршрутки Александр работает очень давно. Кажется, примерно с того времени, как они начали ходить, — рассказывает жительница Драчково Ольга. — Он один из первых, кто начал там работать. Ездила с ним на маршрутке уже несколько лет. Как водитель он самый аккуратный, самый спокойный. Семью Александра знаю с детства, мой папа хорошо с ним общался. К нашей семье они всегда уважительно относились, помогали и подсказывали. Очень хороший человек, неконфликтный, у нас все его уважают. Как ни странно, об этом человеке даже нечего плохого сказать, он был примером для многих.

По словам Ольги, за жизнь Александра молились всем агрогородком и надеялись, что мужчина выживет. Когда соседи узнали, что его не стало, были в шоке.

— Все скорбят, всем очень жаль. Тема аварии под Смолевичами в Драчково не затихает до сих пор: люди продолжают горевать и надеяться, что пострадавшие смогут прийти в себя, — говорит наша собеседница. — У него осталась жена и трое детей. Он хороший отец. Всегда радовалась за них. А тут такое горе. Не представляю, как теперь будут детки, они вообще все были папины, всегда с ним. Большое горе и для его жены. Если я не могу никак поверить, что Александра не стало, то не могу даже и представить, каково сейчас им.

Хоронить мужчину будут в среду, 8 марта.

Что еще известно о пострадавших

По данным Минздрава, на месте ДТП погибли 11 пассажиров маршрутки, среди них было двое подростков. Еще девять человек госпитализировали в больницы: сначала в Смолевичскую районную, а потом перевезли в Минск.

Днем 6 марта стало известно, что, несмотря на все усилия врачей БСМП и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, спасти жизни двух пострадавших не удалось. Одним из погибших и был водитель маршрутки.

О погибших известно не так много. Как писала «Мінская праўда», в Драчково погибли супруги, которые воспитывали двоих детей. В деревне Пекалин — брат и сестра из многодетной семьи: девушке было 22, мальчику 15. Как рассказали «Зеркалу» местные жители, девушку звали Анной, мальчика — Иваном. Жители Пекалина в один голос говорили, что мать погибших брата и сестры — замечательная женщина.

В деревне Заречное погибли две многодетные матери — они работали в одном из хозяйств Минского района, жили в соседних пятиэтажках. По словам местной жительницы, у одной из женщин остались четверо детей.

Водителя МАЗа, который был в тот день за рулем, жительница Смолевичей описывала как «положительного парня, ответственного, аккуратного, семьянина, хорошего хозяина». По ее словам, у мужчины двое детей.

Напомним, 20 февраля около 15.00 в Смолевичском районе лоб в лоб столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси. В ДТП погибли 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Беларуси.

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