Украина вернула из плена 130 военных 1 7.03.2023, 18:26

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Среди них – 71 защитник «Азовстали».

Сегодня Украина вернула из плена 130 своих защитников.

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ», - рассказал Ермак.

По его словам, среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали».

«Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления», - добавил он.

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