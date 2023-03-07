Украина вернула из плена 130 военных

Украина вернула из плена 130 военных1
- 7.03.2023, 18:26
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Среди них – 71 защитник «Азовстали».
Сегодня Украина вернула из плена 130 своих защитников.
Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ», - рассказал Ермак.
По его словам, среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали».
«Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления», - добавил он.