Литовский бизнесмен признал, что помогал «Гродно Азоту» обходить санкции 7.03.2023, 18:45

Для этого он задействовал компанию в Кыргызстане.

Литовский бизнесмен Саулюс Котис заявил, что через свою компанию в Кыргызстане помогал обходить санкции против «Гродно Азота», и принес публичные извинения. Об этом пишет литовский расследовательский центр Siena, который изучает возможные «теневые» схемы поставок удобрений из Беларуси в ЕС.

Ранее журналисты Siena сообщили о цепочке компаний, которые, по их сведениям, занимаются ввозом в Литву белорусского карбамида. Единственный производитель этого удобрения в Беларуси — предприятие «Гродно Азот» из санкционного списка ЕС. Однако на карбамид сам по себе ограничения не распространяются, и в клайпедский терминал его привозят под видом продукции другой компании.

Как утверждают расследователи, белорусский карбамид продавался в Литве через фирму-«прокладку». Перевозку удобрений по железной дороге оплатила клайпедская компания Girera, а покупателем значится фирма Misir.Co из Кыргызстана, акционером которой является литовский бизнесмен Саулюс Котис. Он сам подтвердил Siena, что участвовал в этой схеме.

— Misir.Co (я ее совладелец) занималась экспортом белорусских удобрений в январе — феврале 2023 года. Контракт был подписан и исполнен моими партнерами на основании сертификатов о том, что продукция не находится под санкциями, — сообщил Котис.

Предприниматель публично извинился перед всеми, кто «был разочарован безответственным поведением» его самого и его коллег, и признался, что намерен «сгореть в огне стыда и ненависти к себе».

Он также заверил, что договор на поставку карбамида из Беларуси уже расторгнут, а деятельность Misir.Co приостановлена.

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