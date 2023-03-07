Губернатор Петербурга обвинил ЧВК «Вагнер» в подготовке «антигосударственных провокаций» 9 7.03.2023, 19:05

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Глава ЧВК «Вагнер» призывал выходить на митинги против Александра Беглова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил руководителей городских вузов не допускать студентов к участию в мероприятиях, которые собирается провести ЧВК «Вагнер». В своих письмах Беглов обвиняет армию наемников Евгения Пригожина в попытках «дестабилизации общественно-политической ситуации в городе», пишет The Insider со ссылкой на текст документа.

«С целью предупреждения совершения противоправных действий, вовлечения в антигосударственную деятельность, просим принять меры по недопущению участия студентов в возглавляемых вами учреждений», — говорится в тексте письма.

В начале марта Пригожин, вернувшись в Петербург из Бахмута, обвинил Беглова в плохом состоянии городских дорог. «Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел», — приводит пресс-служба Беглова его слова.

После этого в сети появились изображения с призывами выходить на митинг против Беглова, которые якобы публиковали паблики, близкие к Пригожину. Скриншоты были, в частности, сделаны из группы «ЧВК Вагнер» Ленинградская область» во «ВКонтакте».

Утром 6 марта официальные паблики, связанные с ЧВК «Вагнер», опровергли анонсы митинга. «По Телеге прошла волна постов, где читателя пытаются убедить в том, что сообщества с «Вагнером» в имени, якобы, призывают к протестам. Фейк тупой, стоит отметить», — говорится в сообщении.

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