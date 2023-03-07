В Минске надолго меняется движение в районе площади Бангалор 1 7.03.2023, 19:07

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Там планируют строить третью линию метро.

В Советском районе Минска начались подготовительные работы к строительству участка третьей линии метрополитена. В связи с этим в районе улицы Богдановича и площади Бангалор временно изменится схема дорожного движения, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на районную администрацию.

На участке ул. Богдановича от ул. Некрасова до Кульман со стороны жилых домов уже выносят кабельные и оптоволоконные линии из-под пятна застройки. На этом же отрезке, но со стороны парка, вынесут теплосети. В районе также появятся два строительных городка.

На время строительства участка метро здесь изменится дорожное движение.

— Основные изменения затронут участки, на которых будут возводиться станции «Парк Дружбы народов» и «Комаровская» (пересечение ул. В. Хоружей и Богдановича). Для организации движения снесут часть здания на ул. В. Хоружей, 25. Перекресток ул. В. Хоружей и Богдановича и центральная часть пл. Бангалор довольно длительный период будут закрыты, — сообщили в администрации.

Все подготовительные работы — перекладку инженерных сетей, снос, строительство объездов — пообещали выполнить в период с 2023-го по 2025 г.

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