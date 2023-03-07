В Москве горит главное управлении МВД РФ 9 7.03.2023, 19:16

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Из здания валит дым.

В главном здании МВД РФ в центре Москве, на Петровке, произошел пожар. Сейчас из здания валит дым.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В главном здании МВД на Петровке, 38 пожар», - говорится в сообщении.

По данным авторов, по предварительным данным, загорелись стройматериалы на третьем этаже, сейчас из здания валит дым.

Как пишут в Telegram-канале «Осторожно новости», о пожаре в здании МВД на Петровке в Москве сообщили рабочие.

«При ремонтных работах загорелось помещение на 2 этаже. Там находился склад стройматериалов, площадь пожара небольшая — около 3 квадратных метра. Люди с этажа успели эвакуироваться», - говорится в сообщении.

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