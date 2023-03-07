Рыбак вытащил огромного сома из Осиповичского водохранилища 1 7.03.2023, 20:04

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Видеофакт.

Рыбак Андрей Козловский, который в середине января достал из Свислочи огромного сома, обогатив в процессе словарь рыбацких мемов новыми выражениями, достал из реки новый трофей. Своими успехами он традиционно поделился в Instagram, подарив подписчикам еще немного мужицкой мудрости.

На этот раз Андрей Козловский рыбачил на Осиповичском водохранилище. На крючок ему попался очередной упитанный сом. Вес пойманной рыбы не сообщается.

— О, хлопцы! Гляньте, какого «коня» словил. Настоящий динозавр. Буду отпускать, *****, — сказал на камеру Андрей Козловский и отпустил сома обратно в воду. — Дав ён адреналину. Багринулся под плавничок. Давай, плыви, усатый. Плыви — не попадайся. Все, хлопцы, ни хвоста ни чешуи всем.

В комментариях под своим видео рыбак рассказал, что ловит и отпускает «много разной рыбы».

— Главное, что рыба остается живой, а не едет к кому-то на стол, — подчеркнул Козловский.

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