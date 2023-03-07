Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Луганской области

Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Луганской области1
- 7.03.2023, 20:06
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В Луганской украинские пограничники-минометчики уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
«В Луганской области наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем. От взрыва случился пожар, уничтоживший вражеский блиндаж с тремя захватчиками», - говорится в сообщении.