Подсчитано, сколько женщин в Беларуси не замужем 2 7.03.2023, 20:10

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Средний возраст невесты, вступившей в первый брак, – 26,3 года.

Белстат сообщил, что в Беларуси проживает 4 977 036 женщин. Из них состояли в браке или незарегистрированных отношениях 52,7%. Статистики подсчитали, что средний возраст женщины – 43,3 года.

В 2021 году 59 649 женщин вступили в брак. Средний возраст невесты, вступившей в первый брак, — 26,3 года, а во второй - 38,8.

Почти каждая третья вступает в брак в возрасте 20-24 лет. Но любви все возрасты покорны. В 2021 году в брак вступили 1148 женщин 60 лет и старше.

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