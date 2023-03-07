Россияне потеряли за сутки пять новейших танков Т-90 на лиманско-купянском направлении 7.03.2023, 20:20

Также ВСУ уничтожили БМП и два полевых артиллерийских склада.

Российские оккупационные войска уже несколько последних недель ведут активные боевые действия на лиманско-купянском направлении, при этом используют бронетехнику.

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, российских войска пытаются атаковать в районе Белогоровки, Гряниковки, Невского, Федоровки, но безуспешно.

«Что характерно, кроме значительного артиллерийского огня – за эти сутки 280 обстрелов – он [враг] пытается там использовать бронетехнику, в отличие от бахмутского направления. И постоянно ее теряет. За эти сутки [оккупантами] было потеряно шесть танков, пять из которых новейшие – Т-90, боевая машина пехоты и два полевых артиллерийских склада. Убиты 76 оккупантов, 99 ранены, один взят в плен», – проинформировал Череватый.

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