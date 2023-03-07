La Repubblica назвала фон дер Ляйен возможным кандидатом в генсеки НАТО 5 7.03.2023, 20:34

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Урсула фон дер Ляйен

Полномочия Столтенберга истекают в сентябре 2023 года.

Соединенные Штаты считают нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящим кандидатом на смену главе НАТО Йенсу Столтенбергу, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.

По их словам, во время официального визита фон дер Ляйен в США и Канаду, с которым та отправилась 7 марта, глава ЕК намерена в том числе обсудить вопрос карьерных перспектив.

Как отмечают источники, власти США на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе намерены поднять вопрос о продлении полномочий Столтенберга еще на один год, чтобы фон дер Ляйен смогла завершить предусмотренный пятилетний срок в ЕК и затем возглавить военный блок.

Для нее самой, однако, пост генсека НАТО, по словам собеседников газеты, скорее является планом Б, поскольку она пока рассчитывает переизбраться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Для США же альтернативные кандидаты на пост генсека НАТО, как пишет газета, «не столь убедительны».

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