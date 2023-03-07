Данилов о подрыве А-50 в Беларуси: Самолет в неисправном состоянии
- 7.03.2023, 20:52
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По словам секретаря СНБО Украины, его вряд ли отремонтируют.
Российский разведывательный самолет А-50, который на белорусском аэродроме «Мачулищи» взорвали партизаны, в настоящее время в неисправном состоянии. С учетом того, что Россия под санкциями, вряд ли его смогут отремонтировать.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
«В «Мачулищах» произошла «вещь» с самолетом РФ, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они атаковали гражданское население. По нашей информации, белорусские партизаны сильно повредили этот самолет», - сказал Данилов.
По его словам, самолет на сегодня не в исправном состоянии, «хоть они и говорят, что быстро отремонтируют».
«Но с учетом того, что Россия под санкциями, мы не думаем, что у них это получится. Это вызвало такую неадекватную реакцию у Лукашенко. Его поведение начинает удивлять. Как будут разворачиваться события, будем смотреть. Мы готовы к любому развитию ситуации», - добавил секретарь СНБО.