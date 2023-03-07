Умер «депутат» «палаты представителей» Андрей Злотников 7.03.2023, 21:02

6,518

Андрей Злотников

Ему было 52 года.

На 53 году не стало «депутата» «палаты представителей» «национального собрания» Андрея Злотникова. Об этом сообщил телеграм-канал Гомельского облисполкома.

Андрей Злотников умер 7 марта. Причина смерти не сообщается.

В парламенте Андрей Злотников был членом постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, участвовал в работе постоянно действующих делегаций в межпарламентских организациях, межпарламентских комиссиях.

Свою трудовую карьеру Злотников начинал на предприятиях Гомеля. Позже стал ведущим специалистом секретариата Гомельского областного «совета депутатов». Отсюда его перевели на должность исполняющего обязанности председателя Приборского сельского исполнительного комитета Гомельского района. Он также был доцентом кафедры «Философия и социология» Гомельского государственного технического университета, доцентом кафедры политологии и социологии, заместителем декана юридического факультета ГГУ имени Франциска Скорины.

Злотников активно занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по самбо.

Вместе с женой он воспитывал двух дочерей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».