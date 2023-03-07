Генсек ООН приехал в Украину

Генсек ООН приехал в Украину4
- 7.03.2023, 21:13
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Завтра он встретится с Зеленским.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
«Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах», - заявил он.
При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерреша за последний год.