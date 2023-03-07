Генсек ООН приехал в Украину 4 7.03.2023, 21:13

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Антониу Гутерреш

Завтра он встретится с Зеленским.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

«Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах», - заявил он.

При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерреша за последний год.

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