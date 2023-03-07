Создана технология, позволяющая пересматривать воспоминания 2 7.03.2023, 21:17

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Как в «Черном зеркале».

Бывший руководитель группы дополненной и виртуальной реальности в Samsung Эндрю Макхью создал стартап Wist, позволяющий просматривать воспоминания в реальном времени. Об этом сообщает Vice.

Проект позволит пользователям снимать видео на свои телефоны и превращать их в 3D-воспоминания с эффектом погружения, которые можно просматривать на телефоне с помощью AR или с помощью гарнитуры виртуальной реальности.

Your memories — how you remember them pic.twitter.com/eRwIK6xYTF — Wist: Immersive Memories (@WistLabs) February 21, 2023

Приложение Wist работает так: сначала оно снимает видео через приложение на смартфоне пользователя iOS, а затем превращает 2D-изображение в увлекательное 3D-изображение. Макхью говорит, что это происходит благодаря сбору 3D-данных с исходного видео, включая глубину, цвет и аудиоинформацию. После обработки пользователи могут либо надеть гарнитуру Quest VR, либо посмотреть на экран своего телефона, чтобы увидеть, как память накладывается на их реальную обстановку.

Воспоминаниями можно также поделиться с близкими и друзьями. Да, самые важные моменты все смогут увидеть вашими глазами.

Wist работает только с новейшей версией iOS и двумя гарнитурами Quest VR – хотя, по словам Макхью, в будущем этот список, вероятно, расширится. Существуют также элементы памяти – например, запах, – которые технология еще не нашла способа зафиксировать.

Пользователи Twitter сравнили эту технологию с эпизодом «Черного зеркала», где была возможность записывать и просматривать воспоминания.

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