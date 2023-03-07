Секретарь СНБО Украины: Повторного «минского предательства» не будет

Секретарь СНБО Украины: Повторного «минского предательства» не будет1
- 7.03.2023, 21:38
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Россияне хотят принудить Украину к переговорам.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Кремле хотят заставить Киев к перемирию и принятию новых так называемых минских соглашений. Об этом он написал в своем Twitter.
«План Кремля: «Минск-3». Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать «вторую Украину», за которой стоит Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Анализируем, повторного «минского предательства» не будет», - отметил Данилов.