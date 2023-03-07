Усик посвятил стих воину ВСУ, которого расстреляли оккупанты 7.03.2023, 21:49

Александр Усик

Знаменитый боксер записал видео.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик трогательно почтил память воина ВСУ, которого безоружного расстреляли российские оккупанты.

Украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram небольшое стихотворение, которое он сам и написал.

«Слава Україні – за такі слова,

Кулю ти отримав і тебе нема,

Але пам'ять вічна, воїне тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так, Героям слава, а тобі — в раю», - прочитал Усик.

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