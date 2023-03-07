Усик посвятил стих воину ВСУ, которого расстреляли оккупанты
- 7.03.2023, 21:49
Знаменитый боксер записал видео.
Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик трогательно почтил память воина ВСУ, которого безоружного расстреляли российские оккупанты.
Украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram небольшое стихотворение, которое он сам и написал.
«Слава Україні – за такі слова,
Кулю ти отримав і тебе нема,
Але пам'ять вічна, воїне тобі,
Ти за Неньку рідну ворогів давив.
Показав ти силу, силу ЗСУ,
Так, Героям слава, а тобі — в раю», - прочитал Усик.