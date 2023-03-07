Залужный встретился с генералами США, Британии и Польши 5 7.03.2023, 22:08

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Главнокомандующий ВСУ обсудил с ними ход боевых действий в Украине и поставку военной помощи.

Во вторник, 7 марта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с генералами США, Британии и Польши. Он обсудил с ними ход боевых действий в Украине и поставку военной помощи.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его страницу в Telegram.

«Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Залужный встретился со следующими военными:

Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – Командующим ВС США в Европе генералом ВС ВС США Кристофером Каволи;

Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;

Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генералом Раймундом Анджейчаком;

Командующим группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.

Залужный проинформировал о ситуации на поле боя в Украине, наиболее подробно остановился на Восточном направлении и рассказал о деталях хода событий в Бахмуте.

«Не менее тщательно обсудили поставки военной помощи — вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия — остаются сверхважными», - заявил главнокомандующий ВСУ.

Военные продолжили диалог о подготовке украинских военных и договорились в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях.

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