В СБУ отреагировали на обвинения Лукашенко 8.03.2023, 2:17

7 марта диктатор впервые подтвердил взрыв на аэродроме «Мачулищи».

Служба безопасности Украины отказалась комментировать Александра Лукашенко относительно событий на аэродроме Мачулищи, передает «Интерфакс-Украина».

«Служба безопасности Украины не намерена комментировать слова человека, называющего себя президентом Беларуси. Что же касается каких-либо случаев «бавовны», то о ней мы сможем подробно поговорить после нашей победы», - заявили в СБУ.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что к диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи причастна Служба безопасности Украины.

Напомним, Лукашенко впервые подтвердил взрыв на аэродроме «Мачулищи» под Минском, где был поврежден российский самолет А-50. Он также рассказал свою версию произошедшего с «украинским диверсантом».

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