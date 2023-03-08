В СБУ отреагировали на обвинения Лукашенко
- 8.03.2023, 2:17
7 марта диктатор впервые подтвердил взрыв на аэродроме «Мачулищи».
Служба безопасности Украины отказалась комментировать Александра Лукашенко относительно событий на аэродроме Мачулищи, передает «Интерфакс-Украина».
«Служба безопасности Украины не намерена комментировать слова человека, называющего себя президентом Беларуси. Что же касается каких-либо случаев «бавовны», то о ней мы сможем подробно поговорить после нашей победы», - заявили в СБУ.
Ранее в КГБ Беларуси заявили, что к диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи причастна Служба безопасности Украины.
Напомним, Лукашенко впервые подтвердил взрыв на аэродроме «Мачулищи» под Минском, где был поврежден российский самолет А-50. Он также рассказал свою версию произошедшего с «украинским диверсантом».