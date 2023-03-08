Боррель предупредил власти Грузии о серьезных последствиях из-за закона об «иноагентах» 2 8.03.2023, 8:07

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Жозеп Боррель

Грузинский закон противоречит ценностям ЕС.

В Евросоюзе заявили, что принятие Грузией закона об «иноагентах» противоречит ценностям и стандартам ЕС, членом которой страна хочет стать.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он назвал принятие закона в первом чтении «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа». Боррель отметил, что закон в его нынешнем виде рискует рисковать повлиять на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями.

«Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений», - подчеркнул Боррель.

Он также призвал Грузию поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии сегодня, 7 марта, в первом чтении был принят законопроект об «иноагентах», который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается предоставлять статус «агентов иностранного влияния» СМИ и общественным организациям, финансирующим из-за границы.

После этого в Тбилиси начались массовые протесты против скандального решения парламента. Там наблюдаются столкновения с полицией, применяющей слезоточивый газ и водомет.

В свою очередь протестующие пытались штурмовать парламент страны, но затем их отогнали оттуда.

А президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заверила, что наложит вето на инициативу парламента.

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