Боррель предупредил власти Грузии о серьезных последствиях из-за закона об «иноагентах»2
- 8.03.2023, 8:07
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Грузинский закон противоречит ценностям ЕС.
В Евросоюзе заявили, что принятие Грузией закона об «иноагентах» противоречит ценностям и стандартам ЕС, членом которой страна хочет стать.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Он назвал принятие закона в первом чтении «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа». Боррель отметил, что закон в его нынешнем виде рискует рисковать повлиять на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями.
«Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений», - подчеркнул Боррель.
Он также призвал Грузию поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека.
Напомним, ранее стало известно, что в Грузии сегодня, 7 марта, в первом чтении был принят законопроект об «иноагентах», который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается предоставлять статус «агентов иностранного влияния» СМИ и общественным организациям, финансирующим из-за границы.
После этого в Тбилиси начались массовые протесты против скандального решения парламента. Там наблюдаются столкновения с полицией, применяющей слезоточивый газ и водомет.
В свою очередь протестующие пытались штурмовать парламент страны, но затем их отогнали оттуда.
А президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заверила, что наложит вето на инициативу парламента.