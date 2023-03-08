В России женщинам на 8 марта дарят фотосессии с кителями погибших мужей 2 8.03.2023, 8:14

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Шуб не будет.

В России в этом году отмечают своеобразную версию Международного женского дня. В рамках этого мракобесия там не смогли обойти вниманием вдов и матерей погибших оккупантов, поэтому им придумали «развлечения» в честь праздника.

В каждом регионе свои «особенности празднования» 8 марта, о чем сообщают российские СМИ, информирует «24 канал». Где-то более классически обходятся просто цветами и сладостями, а где-то все гораздо «креативнее».

Например, в городе Набережные Челны мэр города пожелал матерям и вдовам ликвидированных захватчиков «душевных сил и терпения» и подарил им цветы и торты.

А вот у Рязани все куда оригинальнее. Матери и вдовы оккупантов стали почетными гостями фестиваля «Рязанские мадонны». Очевидно, само приглашение и есть подарок.

В Дагестане родственникам погибших оккупантов и тех, которых еще только ждет ликвидация в Украине, раздали продуктовые наборы. Их содержание не раскрывают, но зная Россию, там может быть все, включая пельмени.

В Липецкой области местные власти решили всем матерям и вдовам погибших раздать от 8 до 10 тысяч рублей.

Наиболее креативный подход в администрации города Балашов Саратовской области. Там решили устроить вдовам фотосессии с кителями и наградами ликвидированных мужчин, а фотографии развесят в центре города.

Однако ни в одном регионе пока не раздают шубы в лучших традициях россиян. Пожалуй, такой товар уже закончился или это была акция для жен ликвидированных боевиков.

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