Мнение: Лукашенко «прорвало» после унижения в Пекине 9 8.03.2023, 8:22

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Китай подчеркнул, что диктатор не контролирует ситуацию.

Нервная реакция Лукашенко на подрыв в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 может быть связана с неудачным визитом диктатора в Китай.

Об этом пишет телеграм-канал cynic.

«После того, как Лукашенко унизили в Пекине, закрыв все обсуждаемые вопросы фразами про то, что он несубъектен и не контролирует свою территорию (аккуратная ссылка на «прилет» (подрыв самолета-разведчика в Мачулищах — ред.), тот вернулся в Минск в подавленном настроении, решил (обвинить во всех своих неудачах Зеленского и Вашингтон).

Лукашенко «прорвало» под запись. «Вызов брошен».

Лукашенко знает, что было «закрыто» именно за то, чтобы никаких вызовов со стороны Беларуси не было. Если Лукашенко хочет ответ на вызов, то он его окончание вряд ли увидит в своем кресле», — отмечают авторы канала.

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